Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artarak 165,7 milyar ABD doları oldu. Uzun vadeli kredi borcu 155,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu ise 10,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları arttı. Döviz kompozisyonuna göre ise uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i ABD doları, yüzde 35,3'ü Euro, kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48,0'i ABD doları, yüzde 26,8'i Euro oldu.

16.05.2024 10:59
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artarak 165,7 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mart ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artarak 165,7 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 452 milyon ABD doları artarak 155,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar ABD doları artarak 10,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 169 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,3 milyar ABD doları artışla 17,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 158 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 27 milyon ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 20 milyon ABD doları azalarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 619 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 212 milyon ABD doları azalışla 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları azalarak 105,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 386 milyon ABD doları artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'inin ABD doları, yüzde 35,3'ünün Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 4,0'ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 10,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48,0'ının ABD doları, yüzde 26,8'inin Euro, yüzde 20,5'inin Türk lirası ve yüzde 4,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 155,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 61,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 10,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 24,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika

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