Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 168,5 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 168,5 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin özel sektörünün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla 168,5 milyar ABD dolarına yükseldi. Uzun vadeli kredi borcu 157,3 milyar doları, kısa vadeli kredi borcu ise 11,2 milyar doları buldu. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar arttı. Döviz kompozisyonuna göre ise uzun vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı ABD doları ve Euro'dan oluştu.

17.07.2024 10:34
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar ABD doları artarak 168,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni yayınladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar ABD doları artarak 168,5 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar ABD doları artarak 157,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,1 milyar ABD doları artarak 11,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 365 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,6 milyar ABD doları artışla 17,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 97 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 41 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 275 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 762 milyon ABD doları artarak 10,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar ABD doları artışla 5,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 382 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 583 milyon ABD doları azalarak 106,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artarak 9,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 157,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0'ının ABD doları, yüzde 35,5'inin Euro, yüzde 2,4'ünün Türk lirası ve yüzde 4,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,4'ünün ABD doları, yüzde 18,8'inin Euro, yüzde 32,5'inin Türk lirası ve yüzde 4,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 157,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 62,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 11,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 24,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 168,5 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika

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