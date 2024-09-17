Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 173 Milyar Dolar

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar dolar artarak 173 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı ise 52,1 milyar dolar oldu.

TCMB, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre; temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar dolar artarak 173 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,4 milyar dolar artarak 160,7 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,1 milyar dolar artarak 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2023 sonuna göre 1,3 milyar dolar ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 3 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 31 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 31 milyon dolar arttığı tahvil stokunun ise 1,8 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara çıktığı gözlendi.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları 7,1 milyar dolara yükseldi

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, 2023 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 411 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 109 milyar dolara çıktı. Bu dönemde; kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borcu bir önceki yıl sonuna göre 3 milyar dolar artarak 10,8 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 34,5'inin euro, yüzde 2,6'sının Türk lirası ve yüzde 4,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'inin dolar, yüzde 14,9'unun Euro, yüzde 35,8'inin Türk lirası ve yüzde 5,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla, 160,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 61,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 21,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu olduğu görüldü.

1 yıl içindeki anapara ödemesi 52,1 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.