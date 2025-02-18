Özel Sektörün Yurt Dışından Kredi Borcu 173,3 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışından Kredi Borcu 173,3 Milyar Dolar

Aralık sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4 milyar artarak 173,3 milyar dolara ulaştı.

18.02.2025 10:46
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Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4 milyar ABD doları artarak 173,3 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda 2002'ye kadar güncellemeler gerçekleştirildi. Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4 milyar ABD doları artarak 173,3 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,2 milyar ABD doları artarak 157,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,8 milyar ABD doları artarak 15,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar ABD doları azalış gösterdi.

Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar ABD Doları artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon ABD doları azalış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçlarının 3,0 milyar ABD doları artış, finansal olmayan kuruluşların borçlarının ise 214 milyon ABD doları azalış gösterdiği görüldü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

157,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin ABD doları, yüzde 31,9'unun euro, yüzde 2,4'ünün Türk lirası ve yüzde 5,5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,6'sının ABD doları, yüzde 15,3'ünün euro, yüzde 36,8'inin Türk lirası ve yüzde 3,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Aralık sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 53,4 milyar ABD doları olduğu görüldü.

Bu tutarın 35,8 milyar ABD doları bankalara, 12,8 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışından Kredi Borcu 173,3 Milyar Dolar - Son Dakika

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