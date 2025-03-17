Özel Sektörün Yurt Dışından Kredi Borcu 177 Milyar Dolar

Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 5,2 milyar ABD doları artarak 177 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 5,2 milyar ABD doları artarak 177 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,7 milyar ABD doları artarak 159,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,5 milyar ABD doları artarak 17,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 2,4 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 870 milyon ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,9 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 2,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 512 milyon ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

159,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ünün ABD doları, yüzde 31,4'ünün euro, yüzde 2,4'ünün Türk lirası ve yüzde 5,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 17,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,1'inin ABD doları, yüzde 14'ünün euro, yüzde 45,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ocak sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,6 milyar ABD doları olduğu görüldü.

Bu tutarın 38,5 milyar ABD doları bankalara, 13,2 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL