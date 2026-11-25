İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yaşanan uzlaşı çıkmazına ilişkin, "Dünya ortak karar almakta gecikebilir. Ancak geleceğin ekonomisi, bugünden hazırlanan ülkelerin ve kentlerin üzerinde yükselecek." dedi.

Özgener, odanın kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, COP31'de dünya liderlerinin iklim krizi, enerji güvenliği ve yeşil dönüşümün finansmanına ilişkin mesajlar verdiğini söyledi.

Konferansın beklenen uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirten Özgener, "Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşılması, temiz enerjiye geçiş ve iklim politikalarının finansmanı konularında ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları, ortak bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesini engelledi. Bu tabloyu, yalnızca uluslararası iklim diplomasisi açısından değil, küresel ekonominin geleceği açısından da dikkatle değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özgener, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, üretim maliyetlerinden enerji güvenliğine, tarımsal verimlilikten uluslararası ticarete kadar ekonominin bütün alanlarını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları derinleşirken iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal maliyetlerinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"Dünyanın ortak bir metin üzerinde uzlaşamaması, iklim krizinin beklemeye alındığı anlamına gelmiyor. Aksine, ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları derinleşirken iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal maliyetleri büyümeye devam ediyor. Böyle bir ortamda, özellikle Avrupa Birliği ile güçlü ticari ilişkileri bulunan ülkemizin, rekabet gücünü koruyabilmek için dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bizim yaklaşımımız son derece açık. Yeşil dönüşümü yalnızca yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak değil, üretim yapımızı güçlendirecek, teknolojik kapasitemizi geliştirecek ve ihracatta yeni fırsatlar yaratacak stratejik bir yatırım alanı olarak görmeliyiz. Dünya ortak karar almakta gecikebilir. Ancak geleceğin ekonomisi, bugünden hazırlanan ülkelerin ve kentlerin üzerinde yükselecek."

Özgener, bu süreçte işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, özellikle KOBİ'lerin dönüşüm maliyetlerinin desteklenmesi ve sanayinin temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.