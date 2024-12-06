Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank'ta Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

06.12.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özlem Selçuk Erkan atandı.

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Yönetim Kurulu'nun 05.12.2024 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bankacılık sektöründe 27 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Erkan, bundan böyle Şekerbank bünyesinde, kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Özlem Selçuk Erkan, yeni görevine ilişkin şunları söyledi: "Kariyerimin başından itibaren bankacılık sektöründe kazandığım bilgi birikimim ve ticari bankacılık alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimle, ülkemizin köklü bankalarından biri olan Şekerbank'ın sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden, üretimin finansmanındaki stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda katkı sağlayacağım için büyük mutluluk duyuyorum."

Verilen bilgiye göre; iş yaşamına 1997 yılında bankacılık sektöründe başlayan Özlem Selçuk Erkan, sırasıyla Yapı Kredi, Citibank ve Akbank'ta kurumsal ve ticari bankacılık alanında önemli tecrübeler edindi. Son olarak Akbank'ta Ticari Bankacılık Bölüm Başkanı olarak görev yapan Erkan, burada ticari bankacılık alanındaki faaliyetlerin stratejik yönetimini üstlenerek geniş bir müşteri portföyünün etkin yönetimini sağladı. Ticari bankacılık stratejilerini belirlerken sürdürülebilir finansman çözümlerine öncelik veren Erkan, özellikle yeşil ve sosyal kredilerin yaygınlaştırılması projelerine liderlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekerbank, Ekonomi, Finans, Selçuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.