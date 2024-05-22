Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Halka Arzı Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Halka Arzı Başlıyor

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Halka Arzı Başlıyor

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin halka arzı, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirketin halka arz fiyatı 28 lira olarak belirlenmiş olup, toplamda 18 milyon 200 bin lira nominal değerdeki paylar sermaye artışı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzın gerçekleşmesi halinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,19 olacak. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise toplamda 31 milyon 200 bin lira nominal değerdeki paylar halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 30,23'e ulaşacak. Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ, enerji, altyapı, geri dönüşüm, ambalaj, mobilya, otomotiv, inşaat gibi sektörlere üretim yapan bir şirket olup, 286 bin ton üretim kapasitesine sahiptir.

22.05.2024 10:05
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Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ halka arzında talep toplama 23-24 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ halka arzı "OZYSR.HE" kodu ile QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 28 lira olarak belirlenen şirketin 18 milyon 200 bin lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 7 milyon 800 bin lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25,19'u halka açılmış olacak.

Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, 5 milyon 200 bin lira nominal değerli payların da ortak satışına konu edilmesi ve ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin lira nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin liraya ulaşması ve halka açıklık oranının da yüzde 30,23 olması hedefleniyor.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973 yılında kurulmuş 51 yıllık sektör tecrübesine sahip enerji, altyapı, geri dönüşüm, ambalaj, mobilya, otomotiv, inşaat gibi bütün büyük sektörlere üretim yapan tel ve tel ürünleri üreticisi bir şirket olduklarını belirtti.

286 bin ton üretim kapasitesi

Çokyaşar, şirketin yaklaşık 286 bin ton civarında üretim kapasiteleri olduğunu Arnavutluk, İstanbul Silivri, Düzce ve Adana organize de olmak üzere 4 lokasyonda üretim tesislerinin bulunduğunu ve bunun tedarikçileri açısında da çok önemli olduğuna inandıklarını aktardı.

Ortaklıktaki en önemli unsurun şeffaflık, güven ve uyum olduğunu düşündüklerini dile getiren Çokyaşar, şunları kaydetti:

"Halk arz gelirinin yüzde 30'unun işletme sermayesinin güçlendirmesi yüzde 40'ını finansman maliyetlerinin düşürülmesi, geri kalan yüzde 30'lada yatırım, makine ve ekipman alarak ton bazında büyümeyi düşünüyoruz. Sektörün neye ihtiyacı varsa hangi ülkedeyse gidip o teli üretip o ülkenin ihtiyacını karşılamak gibi bir vizyonumuz var. Bunun için de elimizden gelen bütün çalışmaları gayretle sarf ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Halka Arzı Başlıyor - Son Dakika

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