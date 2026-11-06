Özyeğin Üniversitesi, AÇEV ve ILO bakım dostu iş yeri için protokol imzaladı - Son Dakika
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Özyeğin Üniversitesi, AÇEV ve ILO bakım dostu iş yeri için protokol imzaladı

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Çalışanların bakım sorumluluklarına yönelik iş yeri uygulamaları için Özyeğin Üniversitesi, AÇEV ve ILO Türkiye Ofisi işbirliği protokolü imzaladı. İsveç destekli projede üç kurum, şirketlerle bakım dostu politikalar geliştirecek ve araştırma bulgularını uygulamaya taşıyacak.

Özyeğin Üniversitesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, çalışanların bakım sorumluluklarını destekleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren iş yeri uygulamalarının geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalışanların bakım sorumluluklarına yanıt veren politikalar geliştirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insana yakışır işi desteklemeyi amaçlayan işbirliği, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsveç hükümetinin desteği ve ortaklığıyla yürüttüğü "Eşitlik ve Bakım Yoluyla Dayanıklı ve Bakımı Destekleyen İşyerleri Oluşturmak" projesi kapsamında hayata geçiriliyor.

Protokol, bu alanda birbirini tamamlayan üç farklı birikimi buluşturuyor. AÇEV'in ailelerle yürüttüğü çalışmalar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma hayatındaki deneyimi ve Özyeğin Üniversitesinin araştırma yetkinliği, sorunu anlamaktan uygulama geliştirmeye uzanan ortak bir çalışma zemini sunuyor.

Araştırma bulguları iş yerlerindeki uygulamalara yol gösterecek

Paydaşlık kapsamında bir araya gelen üç kurum, çalışanların bakım ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik iş yeri politikalarını geliştirmek için şirketlerle birlikte çalışacak.

Bakım sorumluluklarının kadınlar ve erkekler arasında daha eşit paylaşılmasını teşvik eden çalışmaların planlandığı işbirliği, kendi alanında uzman üç kurumun birlikteliği ile etki alanını sürekli olarak geliştirecek.

Protokol kapsamında Özyeğin Üniversitesi, araştırma birikimiyle çalışanların bakım ihtiyaçlarını ve bakım sorumluluklarını destekleyen iş yeri uygulamalarının etkilerinin incelenmesine katkıda bulunacak akademi ve iş dünyası arasında kurduğu ilişkiler aracılığıyla şirketlerin sürece katılımını destekleyecek. Böylece araştırmalardan elde edilen bilgilerin, çalışanların ihtiyaçlarına karşılık veren uygulamalara dönüşmesine yardımcı olacak.

AÇEV ise babalık, eşit ebeveynlik ve davranış değişikliği alanlarındaki deneyimini ortaklığa taşıyacak. Erkeklerin bakım süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesini teşvik eden programlar ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra doğum izninin ardından işe dönen kadınlara rehberlik desteği sunacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü ise işçi ve işveren örgütleriyle sosyal diyalog yoluyla iş yerlerinden elde edilen deneyimlerin daha geniş kesimlere ulaşmasını destekleyecek. İş dünyası, çalışanlar, akademi ve sivil toplum arasındaki işbirliğiyle Türkiye'nin farklı iş yerlerine uyarlanabilecek, sürdürülebilir bakımı destekleyici uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Araştırma bulgularını çalışanların günlük yaşamında karşılığı olan çözümlere dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, çalışanların bakım ihtiyaçlarını anlamanın ve bu ihtiyaçlara yanıt veren uygulamaların etkisini incelemenin, iş yerlerinde kalıcı değişim için kritik bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Aksun, üniversite olarak bu işbirliğine araştırma birikimleri ve akademiyle iş dünyası arasında kurdukları ilişkilerle katkı sunacaklarını aktardı.

Araştırma bulgularanı çalışanların günlük yaşamında karşılığı olan çözümlere dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Aksun, "Bu hedef doğrultusunda, üniversitemizin yürütücülüğünde ve TÜSİAD işbirliği hayata geçen Bakım Eşitliği Şirketler Ağı'nda da araştırma ile uygulamayı buluşturuyoruz. İlk üye şirketleriyle uygulama dönemine geçen Ağ aracılığıyla, çalışanların bakım emeği ve zihinsel iş yüküne ilişkin ihtiyaçlarının veriye dayalı olarak belirlenmesine ve şirketlere özgü yol haritaları geliştirilmesine destek oluyoruz." değerlerdirmesinde bulundu.

Edinilen deneyimin, bakım sorumluluklarını gözeten iş yerlerinin yaygınlaşması için bu ortaklığa da taşımayı önemsediklerini belirten Aksun, "AÇEV'in eşit ebeveynlik ve davranış değişikliği alanındaki deneyimi ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma yaşamındaki uzmanlığını bir araya getiren bu ortaklığın, şirketlerin bakım sorumluluklarını gözeten politikalar geliştirmesine yol göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan da işbirliğiyle ILO'nun işyeri politikaları ve sosyal diyalog alanındaki uzmanlığını, AÇEV'in eşit ebeveynlik ve davranış değişikliği deneyimini ve Özyeğin Üniversitesinin araştırma kapasitesini bir araya getirdiklerini belirtti.

Hassan, amaçlarının bu ortak birikimi işletmelerin daha eşitlikçi, kapsayıcı ve bakım destekleyici hale gelmesine yardımcı olacak, kanıta dayalı ve uygulanabilir çözümlere dönüştürmek ve bu çözümlerin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın ise eşitliğin çalışma hayatında gerçek anlamda karşılık bulabilmesi için kadınların ve erkeklerin bakım süreçlerine eşit katılımını destekleyen bir yaklaşımın birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, AÇEV olarak baba katılımı ve eşit ebeveynlik alanındaki deneyimleriyle, erkeklerin bakım sorumluluklarını daha aktif üstlenmelerini teşvik etmeyi ve iş yerlerinde ebeveynler için bakım dostu bir kültürün yaygınlaşmasını desteklemeyi önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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