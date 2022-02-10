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Paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı, şifa deposu kiraz ilgi görüyor - Son Dakika

Paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı, şifa deposu kiraz ilgi görüyor

10.02.2022 14:04
Paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı, şifa deposu kiraz ilgi görüyor

Yaz ayı meyvesi olan kiraz tezgahlarda 50 TL'den satıldı.

Yaz ayı meyvesi olan kiraz tezgahlarda 50 TL'den satıldı.

Zonguldak'ta yaz ayı meyvesi olan kiraz tezgahlarda yerini aldı. Kiraz paket halinde tezgahlarda 50 TL'den satıldı. Pahalı olmasına rağmen hamile kadınlar ve hastalar kiraz'a yoğun ilgi gösterdi. Hüseyin Akgöz, "Kiraza tabi ki ilgi oluyor. Genelde hastası olan ve AŞ eren kadınlar tercih ediyor. İlimizde olan imkanlar doğrultusunda yurt dışından getirtmemeye çalışıyoruz. Paket halinde içerisinde 5 tane var 50 TL satılıyor. Keyfi gelenlere vermiyoruz. Sadece hamile kadınlara ve hastası olanlara veriyoruz. İlgi var. Zonguldak'ta sadece bizde var" dedi. - ZONGULDAK

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Türk Lirası, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı, şifa deposu kiraz ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı, şifa deposu kiraz ilgi görüyor - Son Dakika
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