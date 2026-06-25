Pakistan EPDK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan EPDK'yı Ziyaret Etti

Pakistan EPDK\'yı Ziyaret Etti
25.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Özelleştirme Bakanı, Türkiye'nin elektrik reformlarıyla ilgili bilgi almak için EPDK'yı ziyaret etti.

Pakistan'ın elektrik dağıtım sektöründe yürüttüğü reform ve özelleştirme çalışmalarına destek amacıyla Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) ziyaret etti.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan Özelleştirme Bakanlığı, Özelleştirme Komisyonu ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği temsilcilerinden oluşan üst düzey heyet, elektrik dağıtım sektörünün serbestleştirilmesi ve özelleştirme süreçlerinde Türkiye'nin bilgi birikimi ile düzenleyici tecrübelerinden faydalanmak amacıyla EPDK'de temaslarda bulundu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının enerji alanında somut işbirliklerine dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin elektrik piyasasında hayata geçirdiği reform sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirme tek başına yeterli değil. Kalıcı başarı, ancak reform sonrasında sisteme entegre edilecek kalite, verimlilik ve kayıp-kaçak odaklı teşvik edici tarife mekanizmalarıyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, toplantıda EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Kürkçü tarafından Türkiye elektrik piyasasının tarihsel gelişimi, 21 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ve ayrıştırma süreçleri ile elektrik dağıtım tarifelerine ilişkin esasları kapsayan sunum yapıldı.

Sunumun ardından Pakistan heyetinin perakende ve dağıtım şirketlerinin ayrıştırılması, serbest tüketici limiti ve tarife esaslarına ilişkin soruları ayrıntılı şekilde yanıtlandı.

Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali ise Türkiye'nin gelişmiş elektrik piyasası yapısının kendi reform ve özelleştirme süreçleri açısından önemli bir model oluşturduğunu belirtti.

Ali, yakın dönemde ülkelerinde elektrik piyasası reformları ve özelleştirme çalışmalarına hız vereceklerini ifade ederek, EPDK'den edinilen kurumsal ve teknik tecrübelerin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik finansal ve operasyonel karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Pakistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pakistan EPDK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:02:51. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan EPDK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.