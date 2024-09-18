Palamut Avında Düşüş: Fiyatlar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Palamut Avında Düşüş: Fiyatlar Yükseldi

Geniş Video İzle

Palamut avı, göç nedeniyle azaldı; fiyatı 40-50 TL'den 75 TL'ye çıktı.

18.09.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palamut avı hız kesti

Sezonun ilk günleri bol miktarda avlanan palamut Rusya'ya doğru göç etmeye başlayınca avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken, bu av bugünlerde hız kesti. Palamudun Rusya tarafına soğuk sulara doğru göç etmeye başlaması ile avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı. Sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun avının düşmesi ile tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi.

"Palamut Rusya tarafına kaçtı"

Palamudun sezonun ilk günlerine oranla artık balık haline daha az gelmeye başladığını belirten balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, "Sezon Eylül 1'de başladı ama ilk günlerdeki gibi palamut yoğunluğu yok. Ciddi oranda avı azaldı. Palamut soğuk suları daha çok seviyor. Dolayısıyla Rusya taraflarına doğru gitti. Yarın ne olacağını bilemiyoruz palamut denizin hızlı balıklarından birisidir geri de dönebilir. Şu anda yoğunluk Rusya taraflarında. Bugünlerde satışı da az olduğundan dolayı fiyatı da yukarı çıktı. 40-50 liradan tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi" dedi.

"Her an kaybolabilir"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise palamuttaki ilk günlerdeki bolluğun olmadığını kaydederek "Şu an ilk günlerdeki bolluk yok diyebiliriz. İlk günler tanesini 40-50 TL'den satmaya başlamıştık azalınca 75 TL' ye kadar çıktı. Palamut göç balığı muhtemel açığa gitti şu an az az çıkıyor. Palamut göç balığı olduğu için her an kaybolabilir" diye konuştu.

Palamut Avında Düşüş: Fiyatlar Yükseldi
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Balıkçılık, Denizcilik, 3-sayfa, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Avında Düşüş: Fiyatlar Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Palamut Avında Düşüş: Fiyatlar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement