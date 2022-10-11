Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor

11.10.2022 11:05

Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor Avcılığın 1 ay daha sürmesi bekleniyor Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut için sayılı günler kaldı.

Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor

Avcılığın 1 ay daha sürmesi bekleniyor

SİNOP - Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut için sayılı günler kaldı. Yaklaşık 1 ay sonra palamut kalmayacağını belirten balıkçılar, hamsinin beklenmediğini ancak mezgit ve istavrit gibi dip balıklarından umutlu olduklarını söyledi.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla limanlara dönüyor. Vatandaşlar ise bol ve ucuz olduğundan bolca palamut tüketiyor. Ancak palamudun sezonda sayılı günleri kaldığını söyleyen balıkçılar, palamudun hamsiyle beslendiği için fazla hamsi olmayacağını ön görüyor. Palamudun ardından balıkçılar mezgit, istavrit, çinekop gibi dip balıklarından umut bekliyor.

Ortalama bir ay daha avlanacak

Palamut avının sezon başından beri çok bereketli geçtiğini kaydeden Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Geçen sezondan biraz daha farklı palamut bu sezon biraz daha bol. Ama nedense Karadeniz Ereğlisi Zonguldak Şile tarafında geziyor bu balık. Palamut genelde hamsinin peşine gider, bu da görülüyor ki hamsi çok az olacak. Palamudun da 15-20 gün süresi var, belki daha erken de bitebilir, daha da uzayabilir. Ama bundan sonra dip avları başlıyor, mezgit, barbun, çinekop, lüfer, istavrit gibi. Ama onlar da pek iç açıcı değil. Balık olsa da rüzgarın esmesiyle deniz karışıyor tutulamıyor, az olduğu için de fiyatlara yansıyor. Bu da tüketici için sorun oluyor" diye konuştu.

Hamsiyi palamut yedi

Bir palamudun olgunlaşarak iri hale gelmek için yaklaşık 15 kilo hamsi yediğini belirten Değer, "Palamut genelde sezon başında eğer yağmur yağsaydı derelerden ırmaklardan gelen plaktonlarla besleniyordu. Bunlar olmadığı için hamsi peşine düştü, şu anda hamsiyle besleniyorlar" dedi.

Palamut avcılığından sonra dip balıklarından umutlu olduklarını belirten Değer, "İnşallah diğer balıkların avcılığı olur, hem tüketici faydalanmış olur hem de işletmeciler de kar yapar, denize çıkan emekçilerimizin de uğraşları boşa gitmez" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor - Son Dakika

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