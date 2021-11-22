Pamukkale'de vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Pamukkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona ereceğini duyurdu.

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşların mağdur olmaması için son ödeme tarihlerini web sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatmaya devam ediyor. Aynı zamanda da ilçe halkına birçok ödeme kolaylığı sunuyor. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale ilçe halkının, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerini ve bu vergilerle ilgili olarak yapılandırma taksitlerini, hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'ndeki ve Deliktaş'taki ek binalarda ve Gözler mahallesinde bulunan veznelerden veya Tapu Müdürlüğü'ndeki ödeme noktasında yer alan vezneden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Açıklamada, "Pamukkaleli vatandaşlarımızın emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile bu vergilere ait gerçekleşen yapılandırma ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2021. Vatandaşlarımızın son ödeme tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatırız" denildi. Ayrıca, vergi ödemelerinin resmi web sitesi üzerinden yapılabileceği ve belirli kartlara taksit imkanıyla vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Gezici vezne vatandaşların ayağına gidiyor

Öte yandan Pamukkale Belediyesi ödeme yapmak isteyen vatandaşlara gezici vezne hizmeti de sunuyor. Hafta içi her gün farklı saatlerde şehir merkezine uzak mahallelere giden gezici vezne vatandaşların ödemelerini belediyeye gelmeden yapmasını sağlıyor. Pamukkale Belediyesi Gezici Veznesi Pazartesi günler 09.00-11.00 saatleri arasında Kale mahallesi, 11.00-12.30 saatleri arasında Akhan, 13.00-15.30 arasında Irlıganlı ve 15.30-16.30 saatlerinde de Korucuk'ta bulunuyor. Salı günleri ise 09.00-12.00 saatleri arasında Aktepe Mahallesi'nde olan gezici vezne, 13.00-14.00 saatlerinde Karakurt ve 14.00-16.00 saatleri arasında da Cankurtaran mahallesinde vatandaşların hizmetinde oluyor. Çarşamba günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Pamukkale mahallesi, 13.00-16.30 saatleri arasında da Karahayıt'ta olan gezici vezne, Perşembe günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Karşıyaka ve 13.00-16.30 arasında da Pınarkent mahallesinde vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlıyor. Pamukkale Belediyesi gezici veznesi Cuma günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında Akköy mahallesinde ve 13.00-15.30 saatleri arasında da Gölemezli mahallesinde tahsilat yapıyor. - DENİZLİ