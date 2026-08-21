Panama Kanalı'nda Gemi Geçişleri Azalıyor

Panama Kanalı'nda günlük gemi geçişleri, El Nino hava olayının neden olabileceği olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla azaltılacak.

Panama Kanal İdaresinin açıklamasına göre, kanal havzasındaki yağışların azalması nedeniyle günlük geçişlerin kapasitesine ilişkin geçici değişikliklere gidilecek.

Kanalda ilk kısıtlar 3 Eylül'de başlarken, 15 Eylül'den itibaren günlük 32 geminin geçişine izin verilecek. Böylece, kanaldaki günlük gemi geçişleri söz konusu tarihten itibaren mevcut seviyesine göre yüzde 11 azaltılacak.

Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan kanal küresel deniz ticaretinin yüzde 3'ünden fazlasını sağlıyor.

Kanalın bu yıl normalin altında yağış alması nedeniyle kanal yönetimi geçen ay su seviyesindeki düşüşü yönetebilmek için gemilerin daha az yük taşımalarını zorunlu kılan kısıtlamalar getirmişti.

Pasifik okyanusundaki yüzey sıcaklıklarının yükselerek şiddetli kuraklığa ve daha sıcak kışlara yol açabileceği dile getirilirken, bu yılki El Nino etkisinin de kayıtlardaki en şiddetli iklim olaylarından biri olacağı tahmin ediliyor.