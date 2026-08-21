Panama Kanalı'nda Gemi Geçişleri Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Panama Kanalı'nda Gemi Geçişleri Azalıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Nino nedeniyle Panama Kanalı'nda günlük gemi geçişleri yüzde 11 azaltılacak.

Panama Kanalı'nda günlük gemi geçişleri, El Nino hava olayının neden olabileceği olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla azaltılacak.

Panama Kanal İdaresinin açıklamasına göre, kanal havzasındaki yağışların azalması nedeniyle günlük geçişlerin kapasitesine ilişkin geçici değişikliklere gidilecek.

Kanalda ilk kısıtlar 3 Eylül'de başlarken, 15 Eylül'den itibaren günlük 32 geminin geçişine izin verilecek. Böylece, kanaldaki günlük gemi geçişleri söz konusu tarihten itibaren mevcut seviyesine göre yüzde 11 azaltılacak.

Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan kanal küresel deniz ticaretinin yüzde 3'ünden fazlasını sağlıyor.

Kanalın bu yıl normalin altında yağış alması nedeniyle kanal yönetimi geçen ay su seviyesindeki düşüşü yönetebilmek için gemilerin daha az yük taşımalarını zorunlu kılan kısıtlamalar getirmişti.

Pasifik okyanusundaki yüzey sıcaklıklarının yükselerek şiddetli kuraklığa ve daha sıcak kışlara yol açabileceği dile getirilirken, bu yılki El Nino etkisinin de kayıtlardaki en şiddetli iklim olaylarından biri olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Panama Kanalı, Hava Durumu, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Panama Kanalı'nda Gemi Geçişleri Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:35:14. #7.12#
SON DAKİKA: Panama Kanalı'nda Gemi Geçişleri Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.