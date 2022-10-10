Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

10.10.2022 00:57
Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

Sivas'ta pancar sökümünün başlaması ile ortaya çıkan yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sivas'ta pancar sökümünün başlaması ile ortaya çıkan yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sivas ve çevresinde pancar sökümüne başladı. Olgunlaşan şeker pancarlarının toprak altından çıkartılması ile ortaya çıkar yüksek rekolte üreticileri mutlu etti. Şükreden üreticiler pancar fiyatlarında da iyileştirme beklediklerini belirtti.

Şeker pancarı üreticisi Soner Pekyürek, bu yıl 300 dönüme yakın alanda pancar ekimi yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 600 dönüm alanda ekim yapmıştık. Geçtiğimiz yıl ki istenmeyen şartlardan dolayı üretimimizi yarı yarıya düşürdük. Verimli düzgün tarlaları ayçiçeği üretimine ayırdık. Meyilli ve sarp yerleri pancar üretimi için değerlendirdik. Buna rağmen 8 tona yakın bir hasat gerçekleştirdik. Bu rakam iyi. Cenabı Allah'ın rahmeti bol, verimimiz güzel. Şuan için bir sıkıntımız yok" dedi.

Pancar işçiliği ile geçimini sağladığını belirten Gökçe Ekinsi ise yaptığı açıklamada 13 kişilik bir ekip olarak pancar sökümü için Sivas'ta bulunduklarını ifade ederek, rekolteden dolayı şükretti.

Sivas'ta pancar sökümünün ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sivas'ta şeker fabrikası bulunmadığı için Sivaslı üretici söktüğü pancarını; Kayseri, Yozgat ve Tokat'taki fabrikalara satmak zorunda kalıyor. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü Sivas haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi
Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement