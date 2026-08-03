Pancar Üreticilerine 991 Milyon Lira Avans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında pancar üreticilerinin hesaplarına toplam 991 milyon liralık ikinci avans (bakım) ödemesini aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Pancar üreticilerinin emeklerini desteklemeye, tarımsal üretime güç katmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Temmuz ayında üreticilerimizin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarındaki ikinci avans (bakım) ödemesini aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.