Pandemi motosiklet satışlarını artırdı

Pandemiyle birlikte insanların hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelme eğilimleri ve paket servis kullanımına olan ihtiyaç motosiklet kullanımını yaygınlaştırdı. TÜİK verilerine göre aralık 2021 itibarıyla trafikte 3,7 milyon adet motosiklet yer alırken, yılın ilk 12 ayında motosiklet satışları yüzde 22,78 artışla 255 bin 961 adet ile kapandı.

Pandeminin yarattığı etkiyle birlikte yeni ulaşım araçlarının arayışına yönelenlerin ilk tercihlerinden biri motosikletler oldu. 2002 yılında 1 milyondan fazla motosiklet yollardayken TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) Aralık 2021 verilerine göre bu rakam son 20 yılda yaklaşık 4 kat arttı ve 3 milyon 744 bin 409 adede ulaştı. Açıklanan rakamlar Türkiye'de 2021'in tamamında 255 bin 961 adet motosiklet satışı gerçekleştiğine işaret ederken, aynı süreçte Hindistan merkezli faaliyet gösteren Bajaj, fiyat-performans bazında spor segmentinde iddiasını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki satışlarını ikiye katlayan Bajaj, spor segmentinde yüzde 32,3'lük pazar payıyla sektörde lider oldu.

"Motosiklet güvenli, sağlıklı ve özgürlüğe alan açan bir ulaşım aracı"

Motosikletin yanı sıra Atv, Scooter ve elektrikli motosiklet gibi geniş ürün çeşitliliğine sahip Kuralkan Motosikleti Araçlar Türkiye Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, motosiklet sektörünün pandemi döneminde daha önce hiç tanımadığı, beklenti ve ihtiyaçlarına hakim olmadığı yeni bir hedef kitleyle tanıştığını belirterek, "İnsanların bulaş riskini bertaraf etmek amacıyla bireysel ulaşıma yöneldiği bu dönemde, motosikletin ne kadar güvenli, sağlıklı ve bireysel anlamda özgürlük alanı yaratan bir ulaşım aracı olduğu daha iyi anlaşıldı. Özellikle ticari anlamda paket servislere olan ihtiyacın da katlanarak artmasıyla birlikte 2020'de yüzde 34,81 büyüme kaydeden sektör, bu oranı 2021'de yüzde 22,78'e ulaştırarak kapattı" dedi.

Motosiklette sport modeller yükselişte

Pandemi döneminde tamamen şekil değiştiren satın alma alışkanlıklarına bağlı olarak artan e-ticaret hacminin, motosiklet satışlarındaki yükselen trendi daha da güçlendirdiğini ifade eden Ekrem Ata, şunları söyledi:

"Motosiklet satışları geçtiğimiz yılın tamamında tüm segmentlerde yüzde 22,78 oranında arttı. Bu artış elektrikli ve 50 cc modellerde yüzde 27,8, 50 cc üstü modellerde ise yüzde 18 olarak gerçekleşti. 2021'de toplam 255 bin 961 adet motosiklet satıldı. Rakamlar gösteriyor ki bu süreçte alternatif ve sağlıklı ulaşımı tercih edenleri motosikletle tanıştıran öncelikli segment, başlangıç seviyesi olarak tanımlanan 0-50 cc aralığındaki motosikletler oldu. Bu segmentteki ürünler sayesinde motosikletle tanışan, motosiklet kullanımı konusunda kendisini geliştiren ve ardından motosikletin sunduğu konfordan vazgeçemeyen kullanıcıların bir adım sonraki tercihi ise sport segmentindeki motosikletler oldu. Motosikleti artık öncelikli ulaşım aracı olarak konumlayan bu kitle, teknik üstünlükler, motor hacmi, güvenlik avantajları, konfor, estetik ve manevra kabiliyeti gibi özellikleri nedeniyle spor segmentindeki ürünlere daha çok yöneldi. Bu noktada sektöre girdiği 2014 yılından itibaren en çok tercih edilen üç markadan biri olan Bajaj, 2021'deki yüzde 32,3'lük payıyla segmentinin lideri olarak, her geçen gün daha da büyümesi beklenen spor segmentini domine etmeye devam edecek."

"Ulusal ve uluslararası pazarda en çok tercih edilen markalardan biriyiz"

Kanuni markasının üreticisi ve Türkiye Distribütörü Kuralkan'ın güvencesiyle tüketicilere ulaşan Bajaj'ın Türkiye Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizim için oldukça önemli olan inovasyon misyonu, yenilikçi ruh ve kusursuz olanı üretme çabası, alışılagelmiş ve geleneksel yöntemlerle yönetilen mağazalara ve sektöre yeni bir soluk getirdi. Üretimde kaliteden asla ödün vermiyoruz. Bu yüzden de şu anda ulusal ve uluslararası pazarda en çok tercih edilen markalar arasındayız. Hizmetlerimizi Türkiye'nin her tarafında sürdürüyoruz. Motosiklet kültürünün gelişmesinde büyük bir paya sahibiz. Uygun fiyat olanaklarının yanı sıra çeşitli indirim ve kampanyalarla müşteri memnuniyetine öncelik veriyor ve her türlü ihtiyaca ve bütçeye göre alternatifler sunuyoruz. Özellikle 2019 yılından itibaren devreye aldığımız ekuralkan.com motosiklet platformu ile müşterilerimize büyük kolaylıklar sunuyor, her türlü ödeme seçeneği ile ülkemizin her noktasına sorunsuz ve kısa sürede teslimat yapıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulama ile e-ticarette de güvenli alışverişin adresi olmaktan mutluyuz."