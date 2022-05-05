Pandemi tedbirleri gevşedi turizm hareketlenmeye başladı - Son Dakika

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de turizm durma noktasına gelirken, bu yıl gevşeyen tedbirlerle birlikte yeniden turizm hareketlenmeye başladı.

Trabzon'da Ramazan Bayramında tarihi yerlerde belirgin bir yoğunluk yaşanırken, yeni turizm sezonun hareketli geçeceği sinyalleri şimdiden belli oldu.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii, Ramazan Bayramında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı da bu yoğunluktan nasibini alırken, restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak ziyarete açılan Sümela Manastırında Ramazan Bayramında ziyaretçi sayısı dikkat çekti. Manastırın geçtiğimiz Pazar günü açılışından beri ziyaretçi sayısı 10 bine yaklaşırken, bu rakamın 6 yıl öncesine göre arttığı öğrenildi.

Öte yandan bu yılki turizm sezonunda Trabzon Limanına uzun bir aranın ardından 18 adet kruvaziyer turist gemisinin geleceği belirtildi. - TRABZON