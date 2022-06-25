PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

25.06.2022 15:56
PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), Türkşeker'in şeker fiyatlarına yönelik düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil tarımsal üretim dahil sektördeki sürdürülebilirliği temin için alınmış bir önlem olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), Türkşeker'in şeker fiyatlarına yönelik düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil tarımsal üretim dahil sektördeki sürdürülebilirliği temin için alınmış bir önlem olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, bir ürünün fiyatlanmasında ham madde, enerji, işçilik gibi girdi maliyetlerinin rol oynadığı ifade edilerek, Türkşeker'in, yaptığı zorunlu fiyat düzenlemesiyle, ürettiği şekerin fiyatını sınai maliyetine yaklaştırdığı anlatıldı.

Söz konusu fiyat düzenlemesinin market raf fiyatlarına yansımasının beklenmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu fiyat düzenlemesi hem ticari bir zaruretti hem de önümüzdeki yıl ve yıllarda şeker sanayinin istikrarlı bir şekilde şeker üretimine devam edebilmesi açısından mecburiyetti. Sürdürülemez olan maliyet altı satış, sadece Türkşeker'in değil sektördeki tüm şeker fabrikalarının ham madde üretim ve tedarik planını olumsuz etkileme riski taşımaktaydı."

Açıklamada, uzun süredir baskılanan şeker fiyatının baskılanmaya devam edilmesi durumunda, orta vadede pancar fiyatının da baskılanması gibi bir sonucun doğabileceğine işaret edildi.

Bu durumun, şeker pancarı üreticisinin alternatif ürünlere yönelmesi gibi sektörün tümden durmasıyla sonuçlanabilecek bir süreci tetikleyebileceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle pancar şekeri üreticileri olarak, Türkşeker'in fiyat düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil, tarımsal üretim dahil, sektördeki sürdürülebilirliği temin için alınmış bir önlem olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.???????

YORUMLAR
500
Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
Kaynak: AA

Hamster Coin, TÜRKŞEKER, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
15:37 HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 16:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement