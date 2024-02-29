Papa John's Uluslararası Satışları Geriledi

NEW ABD merkezli uluslararası pizza zinciri Papa John's'un uluslararası kıyaslanabilir satışlarının, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 gerilediği, bunun 4 puanlık kısmının Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla ilgili olduğu bildirildi.
Papa John's, 2023'ün son çeyreğine dair bilançosunu yayımladı.
Buna göre, şirketin Kuzey Amerika karşılaştırılabilir satışları geçen yılın son üç ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2 artarken, uluslararası satışları ise yüzde 6 geriledi.
Papa John's, son çeyrekte, Kuzey Amerika'da 36 ve uluslararası 53 olmak üzere 89 net şube açılışı gerçekleştirdi.
Şirketin geliri, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 9 artarak 571 milyon dolara, net karı yüzde 11 artışla 26 milyon dolara çıkarken, hisse başına karı da 79 sente yükseldi.
Papa John's Üst Yöneticisi (CEO) Robert Lynch, şirketin bilançosuna ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, dinamik küresel ortamda sektörün, jeopolitik olayların potansiyel etkisinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.
Orta Doğu'nun, şirketin uluslararası izdüşümünün daha büyük bir parçası haline geldiğini belirten Lynch, bölgenin, Papa John's uluslararası şubelerinin yaklaşık 20'sini temsil ettiğini kaydetti.
Lynch, dolayısıyla bölgenin, şirketin dördüncü çeyrek küresel gelişimini önemli bir şekilde etkilediğini ifade ederek, 2024'te de kısa vadeli etki beklediklerini anlattı.
Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ravi Thanawala da uluslararası karşılaştırılabilir satışlardaki azalışın yüzde 4'ünün Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla ilgili olduğunu, geriye kalan yüzde 2'lik kısmının da birden fazla pazarda devam eden baskının sonucunda gerçekleştiğini söyledi.
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