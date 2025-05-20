Tek tıkla para gönderme tarih oluyor! Bankacılık işlemlerinde yeni kural - Son Dakika
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Ekonomi

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor! Bankacılık işlemlerinde yeni kural

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor! Bankacılık işlemlerinde yeni kural

Para transferi işlemlerinde kullanılan IBAN numarası artık tek başına yeterli olmayacak. Yeni düzenlemelere göre, para transferlerinde SMS doğrulamasıyla ikinci bir güvenlik aşamasından geçecek.

20.05.2025 11:33
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Bankalarda para transferi yapan herkesi yakından ilgilendiren yeni bir uygulama devreye alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık vakalarına karşı aldığı yeni önlemle artık sadece IBAN girilerek para gönderilmesini engelliyor.

IBAN TEK BAŞINA ARTIK YETERSİZ

Yeni sistemle birlikte IBAN bilgisini girmek para transferi için yeterli olmayacak. Her işlem için bankaya kayıtlı cep telefonuna gönderilecek SMS koduyla ikinci bir doğrulama adımı şart hale geldi.

SMS ONAYI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda uygulamaya giren sistemle birlikte, her para transferi öncesinde SMS onayı istenecek. Bu adım, kullanıcıların izni dışında yapılacak işlemleri engellemeyi amaçlıyor.

DOLANDIRICILIK VAKALARINA KARŞI KALKAN

Kimlik avı (phishing), sahte uygulamalar ve hesap ele geçirme gibi dijital saldırılara karşı alınan bu önlem, kullanıcıların güvenliğini artıracak yeni bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Özellikle son dönemde artan şikâyetler, bu sistemin gerekliliğini gözler önüne seriyor.

TÜM BANKALAR AŞAMALI OLARAK GEÇECEK

Sistem şu anda yalnızca bazı bankalarda aktif. Ancak BDDK'nın belirlediği takvime göre diğer bankalar da gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak SMS doğrulama sistemine geçiş yapacak.

KULLANICILARA KRİTİK GÜVENLİK UYARILARI

BDDK, kullanıcıların güçlü şifreler kullanmasını, SMS ile gelen doğrulama kodlarını üçüncü kişilerle paylaşmamasını ve yalnızca güvenli cihazlar üzerinden mobil bankacılığa erişmesini tavsiye ediyor. Güncel olmayan uygulama sürümleri de risk taşıyor.

Ekonomi, Finans, SMS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tek tıkla para gönderme tarih oluyor! Bankacılık işlemlerinde yeni kural - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    İban ödemesi ile devletimiz çok aşırı vergi kaybına uğruyor. maliye iyi izlemeli ibandan yapılan ödemeleri 2 14 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    pasolig ibanına karışma şimşek seni bir üflerim dolar düşer 5 2 Yanıtla
  • sedaleyla:
    yurt dışındakiler ne yapacak 6 1 Yanıtla
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