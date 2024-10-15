Pasifik Ekonomisinde Büyüme Yavaşlıyor

Ekonomi

Dünya Bankası, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yavaşlayarak yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Banka, Pasifik ekonomilerine ilişkin raporunu "Küresel Belirsizlik Ortamında Azalan Büyüme: Pasifik'te Yatırımların Artırılması" başlığıyla yayımladı.

Pasifik'teki 11 ada ülkesinin ekonomilerine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı raporda, Pasifik ekonomilerindeki büyümenin, 2023'teki yüzde 5,8'lik büyümenin ardından bu yıl önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu yavaşlamanın özellikle Pasifik ülkelerinin en büyük ekonomilerinden Fiji'deki salgın sonrası toparlanmanın azalan etkisinden kaynaklandığı aktarıldı.

Bankanın raporunda, ekonomik faaliyetin salgın öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte Fiji'nin büyümesinin 2023'teki yüzde 8 seviyesinden keskin bir düşüşle yüzde 3,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, Pasifik ekonomileri için orta vadeli büyüme beklentilerinin de azalan yatırım etkisi ile artan doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle 2000-2019 dönemindeki yıllık yüzde 3,2 seviyesinden 2020-2029 dönemi için yüzde 2,7'ye düştüğü kaydedildi.

Küresel belirsizlik ortamında istihdam yaratılması, altyapının iyileştirilmesi ve iklim değişikliğine karşı direnç oluşturulması için hedefe yönelik yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, bunun Pasifik toplumlarının geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve yüksek gelirli ülkelerle arasındaki gelir farkının azaltılması için hayati önem taşıdığı ifade edildi.