Pasinler'de Mor Patates Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Pasinler'de Mor Patates Hasadı Yapıldı

Pasinler\'de Mor Patates Hasadı Yapıldı

Erzurum'da ilk kez ekilen mor patatesin hasadı yapıldı; üreticiler sevindi, yüksek rekolte elde edildi.

01.11.2024 11:08
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Erzurum Ticaret Borsası'nın girişimleriyle Pasin Ovası'nda ilk defa deneme ekimi yapılan mor patatesin hasadı yapıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi hem bölgenin hem de Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere sahip. Erzurum Ticaret Borsası'nın çalışmasıyla bu yıl Pasinler Ovası'nda ilk kez ekilen mor renkli patatesin ilk hasadı yapıldı, rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeriyle dikkat çeken mor patates Erzurum Ticaret Borsası'nın çalışmaları sonucu yaklaşık 7 dönüm arazide deneme ekimi yapıldığını ifade eden Erzurum Borsa Başkanı Hakan Oral, Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini belirterek, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun. Mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetişiyor. Ancak katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluşuyor. Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pasinler'de Mor Patates Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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