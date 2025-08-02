Pasinler Ovası'na Lisanslı Depo Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Pasinler Ovası'na Lisanslı Depo Müjdesi

Pasinler Ovası\'na Lisanslı Depo Müjdesi
02.08.2025 11:21
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Pasinler Ovası'nda patates üreticileri, lisanslı depo kurulmasını bekliyor. Üretim artacak.

Erzurum'un Pasinler Ovası'nda, mevsim şartlarından dolayı kısa sürede hasat yapmak zorunda kalan patates üreticileri, emeklerinin karşılığını alabilmek için uzun yıllardır talep ettikleri lisanslı deponun bir yıl içinde kurulması bekleniyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'un Pasinler Ovası'nda patates başta olmak üzere her sezon tarımsal üretim yapılıyor.

Yüzlerce çiftçinin nesiller boyunca tarım yaptığı ovada, son yıllarda üretim yapanların sayısı ise bazı sorunlar nedeniyle azalıyor.

Özellikle patates üreten çiftçiler, bölgede lisanslı depolarının olmamasından kaynaklı, ürünlerini çok kısa sürede aracılara satmak zorunda kalması ise üretimin azalmasında en önemli sebeplerden biri olarak gösteriliyor.

Emeklerinin karşılığını alabilmek için ovada lisanslı depo kurulmasını uzun yıllardır talep eden çiftçiler, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2025 yılı teşvik paketi ile sorunun çözümüne yaklaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Erzurum için yatırım desteği vereceği 4 alandan biri olan lisanslı depoculuk oldu.

Ovada, KUDAKA desteği ile kurulacak olan depolar, bölgede tarım yapanların sayısının artması, tarım ekonomisini güçlendirmesi ve stratejik alanda da Erzurum'u daha önemli bir kent olarak dönüştürmesi bekleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun özellikle Pasinler ve Horasan ilçelerindeki çiftçiler için önemli bir ihtiyaç olduğunu çünkü bölgede ciddi bir tarımsal üretimin yapıldığını söyledi.

Çiftçilerin en büyük şikayetlerinden birinin lisanslı depoculuk eksikliği olduğuna dikkati çeken Güven, depo imkanı olmadığı için ürünlerin bir an önce satmak zorunda kalındığını, bunun da fiyatlama noktasında sorunlar oluşturduğunu kaydetti.

Yatırım üreticilere ciddi anlamda rekabet avantajı sağlayacak

Bunun önüne geçmek için üreticiler ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda proje hazırladıklarını dile getiren Güven, şöyle devam etti:

"Şimdi lisanslı depoculuğun üreticilerimize en büyük avantajı, kendi ürünlerini hasat ettikten sonra hemen satmak durumunda olmamasıdır. Tabii ki isteyen hemen satar. Önceden de satabilir, pazarlamasını yapabilir ama elini güçlendirmiş oluyoruz. Yani bir zorluktan onları kurtarmış oluyoruz. Bir de lisanslı depoculuğun şöyle bir avantajı var. Siz depoda mesela 10 ton buğday depoladığınızda size bir belge veriliyor. Bu belgeyle siz kredi kullanabiliyorsunuz. Veyahut da kredi kullanmak için teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Böyle de ciddi anlamda bir avantajı var. Dolayısıyla biz bu yatırımın bölgedeki üreticilerimize inşallah ciddi anlamda rekabet avantajı sağlayacağını ve ellerini rahatlatacağını düşünüyoruz."

Deponun kurulma sürecinde ilk olarak çağrıya çıkılacağını ve yatırım taleplerinin toplanacağını da belirten Güven, uygun görülen yatırım projelerine destek verileceğini ve bunun yaklaşık bir yıllık süre içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Güven, "Biz bu yatırımın yapılmasına vesile olduğumuzda, çiftçinin üretim iştahının artacağını düşünüyoruz. Çiftçi bugüne kadar karşı karşıya kaldığı 'ürünü satabilir miyim' riskiyle artık karşı karşıya kalmayacak. Üreticinin üretim işlevi artacağı için daha fazla arazi ekilecek, biçilecek ve bu şekilde biz tarım sektöründe üretim gücümüzü artırmış olacağız." dedi.

"185 dönüm bir hazine arazisini tahsis aldık"

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da uzun yıllardır bölgede lisanslı depoculuğun kurulması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Oral, borsa olarak lisanslı depoculukla ilgili raporların ve projelerin hazırlandığını, bunun bakanlık aşamasında olduğunu belirtti.

Depo ile çiftçilerin birçok alanda destek ve avantajlar elde edeceğini de aktaran Oral, "Lisanslı depo çiftçimizin ürettiği ürünlerin katma değerli hale getirilebilmesi çok önemli. Patates, Pasinler Ovası'nda ayrı bir tarımsal ürünümüz. Onun da depolamaya ihtiyacı var. 185 dönüm bir hazine arazisini tahsis aldık. İnşallah burada bir tam tarım kompleksi alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Ama ilk etabında lisans depoyla hububat üreticilerimize hizmet etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Çok kıymetli bir proje"

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu ise ilçede daha önce 50 bin dönüm alanda patates ekildiğini bu rakamın günümüzde 10 bine düştüğünü söyledi.

Her sezon yaklaşık 50 bin ton patates üretildiğini söyleyen Sertoğlu, üretimin azalmasının en önemli sebeplerinden birinin ise bölge lisanslı deponun eksikliği olduğunu anlattı.

Sertoğlu, lisanslı depoculukla ilgili gelişmeleri çiftçilerin memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Çiftçiler, ürünlerini depo olmadığı için bir an evvel satmak zorunda kalıyor. Bir an evvel satarken de daha ucuza çiftçinin elinden alıyorlar. Dolayısıyla çiftçi emeğin karşılığını alamamış oluyor. Çok kıymetli bir proje." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Pasinler, erzurum, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pasinler Ovası'na Lisanslı Depo Müjdesi - Son Dakika

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