Paslanmaz Çelik Sektörüne Güçlü Destek

Ekonomi

Türkiye'deki paslanmaz çelik sektörünün gelişimi ve desteklenmesi amacıyla kurulan Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. POSCO ASSAN TST, APERAM Türkiye, BAYAR Paslanmaz Çelik ve ACA Metal gibi sektörün deneyimli şirketlerinin kurucuları arasında yer aldığı PASSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı, amaçlarının Türkiye'de paslanmaz çelik sektöründe sürdürülebilir büyümeyi teşvik ederken, yerli üreticileri destekleyecek projeler ve sektörün gelişimine katkıda bulunacak akademik iş birlikleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir gelecek için kritik ve stratejik öneme sahip paslanmaz çelik sektöründe ortak akıl ve gelecek inşa etmek amacıyla sektörün önde gelen şirketleri tarafından kurulan Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da derneğin yönetimi belirlenirken; gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Sektörün deneyimli firmaları, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan PASSAD'ın kurumsal üyeleri arasında Türkiye'nin önde gelen paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST, 25 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren APERAM Türkiye ile Türkiye'nin öncü paslanmaz çelik servis merkezlerinden BAYAR Paslanmaz Çelik ve ACA Metal gibi şirketler bulunuyor.

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığına sektörün etkin isimlerinden Haluk Kayabaşı seçilirken; yönetim kurulu üyeliklerine POSCO ASSAN TST'yi temsilen Jongduk Suh, APERAM Türkiye'yi temsilen Orsa Demirel, ACA Metal'i temsilen Ahmet Cemil Abiş ve BAYAR Paslanmaz Çelik'i temsilen Ahmet Bayar oy birliği ile seçildi. PASSAD'ın Genel Sekreterliğine Dr. Erdem Şireli atanırken; kurucu üyelerden Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu da Eğitim ve AR-GE Komisyon Başkanlığı'na getirildi.

"Sektörümüzün geleceğine yön vereceğiz"

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Paslanmaz çelik global anlamda hem ekonomik açıdan hem de sürdürülebilirlik açısından kritik sektörlerin başında yer alıyor. Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemizin yarınları için ortak akıl ve gelecek oluşturmamız gerektiği bilincindeyiz. Bu amaçla sektörün önde gelen şirketleriyle bir araya gelerek PASSAD'ı kurduk. Amacımız, paslanmaz çelik endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek" diye konuştu.

Paslanmaz çelik sektörünün gelişmesinin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunacağının altını çizen Kayabaşı, "Bu amaçla global trendleri ve yenilikleri yakından takip ediyor, ülkemizin rekabet gücünü artıracak her türlü yeniliği uygulamaya alıyoruz. Paslanmaz çelik endüstrisinde dünya çapında söz sahibi olabilmek için sektörümüzün tüm paydaşlarıyla etkili ve sürekli bir iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitim programları, uluslararası iş birlikleri

Türkiye'de paslanmaz çelik üretiminin hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamak hem de ihracat kapasitesini arttırmak amacıyla hızla geliştiğinin altını çizen Haluk Kayabaşı, "Türkiye paslanmaz çelik sektöründe, özellikle Avrupa pazarında önemli bir yer edindi, bugün dünya standartlarında üretim yaparak kalitesini kanıtladı. Türkiye'nin bu alandaki başarısı, aynı zamanda teknolojik yeniliklere ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine yaptığı yatırımlarla da destekleniyor. Gelecek dönemde, paslanmaz çelik kullanımını artıracak ve sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye paslanmaz çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla yerli üreticileri desteklemek için çalışacağız, üniversitelerle yapacağımız iş birlikleriyle de sektörün geleceğine katkı sağlayacağız. PASSAD olarak, paslanmaz çelik sektörünün gelişimi için atılacak her adıma öncülük edeceğiz. Eğitim programları, ortak projeler ve uluslararası iş birlikleri ile sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektör paydaşlarına çağrı

Sektör temsilcileriyle daha geniş katılımlı toplantılar ve çalıştaylar düzenleyerek, sektörün nabzını tutmaya devam edeceklerini belirten Kayabaşı, "PASSAD, ortak akıl ile yönetilen ve tüm paydaşlara fayda sağlayacak bir platform olması amacıyla kuruldu. Bu nedenle, paslanmaz çelik sektöründeki tüm firmaları ve bu alana gönül vermiş herkesi PASSAD çatısı altında değer üretmeye davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL