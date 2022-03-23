PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı

23.03.2022 15:25
PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı

Hatay'ın Payas Belediyesi'ne bağlı PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi, Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Hatay'ın Payas Belediyesi'ne bağlı PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi, Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Hatay Payas'ta 'Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi' projesi kapsamında kadınların istihdam olanaklarını arttırmak ve gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla mesleki eğitimler verilecek. Bu kapsamda PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi, Japonya Büyükelçiliği'nden hibe alacak.

Japonya Büyükelçiliği Yerel Hibeler proje programına 2021 yılında 340 proje başvurusu yapıldı. Büyükelçiliğin yaptığı incelemeler sonucu 340 projeden 8 projeye hibe verilmesine karar verildi. Hatay Vakfı, Payas Belediyesi ve PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi ortaklığında yürütülmesi planlanan "Payas'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi için Ekipman Sağlanması Projesi", Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenmeye değer görüldü. Proje kapsamında 10 yıl boyunca yılda 180 kadına "Lazer CNC, 3D Modelleme, Baskılama, Ahşap Tasarım ve E-ticaret" alanlarında eğitimler verilecek. Kadınlar, aldıkları eğitimler sayesinde hem bir meslek sahibi olabilecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. - ANKARA

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Mesleki Eğitim, Yapay Zeka, Japonya, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi PayaSTEM merkezi Japonya Büyükelçiliği'nden hibe almaya hak kazandı - Son Dakika


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