Pazarama'da Genel Müdür Yardımcısı Ataması

Pazarama'da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Şükrü Alataş atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Teknoloji alanındaki vizyonunu ve yatırımlarını ortaya koyacak şekilde organizasyonunda ikinci bir Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu tesis eden şirket, bu yapılanma doğrultusunda Pazarama bünyesinde görev yapan Alataş'ı, Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Alataş, halihazırda yönettiği platform yönetimi, çözüm mimarisi, AR-GE ve bilgi güvenliği birimlerinin liderliğini yeni rolünde de sürdürerek, Pazarama'nın bütünsel teknolojik dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmaya devam edecek.

Kıdemli Çözüm Mimarı olarak Pazarama'ya 2022'de katılan Alataş, Çözüm Mimarisi Direktörü, Teknoloji ve AR-GE Direktörü ile Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Kıdemli Direktörü görevlerini üstlendi.

Profesyonel kariyerine Dışişleri Bakanlığı'nda Yazılım Geliştirici olarak başlayan Alataş, 14 yıl boyunca ulusal projelerde sorumluluklar aldı. Ardından Alataş, 2021'de Wayfair'in Berlin ofisinde Senior Engineering Manager olarak görev yaptı.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Yönetimi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden iki ayrı yüksek lisans derecesi alan Alataş, kariyerinin yanı sıra hala Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü'nde yapay zeka destekli pazar yeri ekosistemleri üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Alataş, yeni dönemde, tecrübe ve çalışmalarını Pazarama'nın gelecek vizyonuna aktararak, şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek.