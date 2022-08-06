Pazarcı esnafı isyan etti: "Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var" - Son Dakika
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Pazarcı esnafı isyan etti: "Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var"

06.08.2022 12:46

Pazarcı esnafı isyan etti: "Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var" -Taze, kaliteli ve ucuz sebze ve meyvenin adresi 'Havran Pazarı' oldu Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer: -"Ucuz ve kaliteli gıda alışverişi için pazarları tercih edin Zincir marketlerin...

Pazarcı esnafı isyan etti: "Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var"

-Taze, kaliteli ve ucuz sebze ve meyvenin adresi 'Havran Pazarı' oldu

Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer:

-"Ucuz ve kaliteli gıda alışverişi için pazarları tercih edin

BALIKESİR - Zincir marketlerin manav reyonları ile pazar tezgahlarındaki fiyat farkı her geçen gün artarken Balıkesir'in üretici pazarlarından Havran İlçesinde Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer vatandaşları pazarlardan ucuz ve kaliteli alışverişe davet etti. Hançer "Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var" dedi.

Havran Pazarı'nın yüz yıllardır vatandaşlara yerli üretimi ile direk tarladan tezgaha anlayışı ile hizmet verdiğinin altını çizen Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer "Şimdi turfan sezonu bitti. Yerli üretim başladı. Herkesin bahçesinde, tarlasında yetişen ürünler direkt üreticiden pazara geliyor, halka geliyor. Bu anlamda da tabii ki marketlere göre olsun, diğer bazı il ve ilçelerdeki fiyat oranlarıyla kıyaslandığında yerli üretimin yapıldığı bölgelerde fiyatların daha da düşük olduğu görülüyor." dedi.

Vatandaşlar daha ucuza aracısız kaliteli ve taze ürünü pazar yerlerinden bulabileceğini ifade eden Hançer "Biz hem üretici, hem esnaf olarak konuştuğumuzda tabii ki üreticiden pazarlardan alışverişlerinin yapılması konusunda hem halka, hem de üreticiyi davet ediyoruz. Aracıları aradan kaldıralım diye ve bu anlamda tabii ki halkımız kazansın istiyoruz" dedi.

Havran Pazarı'nda taze ve kaliteli ürünü zincir marketlere oranlar çok daha ucuza alınabileceğine değinen Başkan Murat Hançer "Daha tazeyi, daha güzeli, daha uygun fiyatlarla halkımızın tüketmesini istiyoruz. Bir kere tazelik ve organik üretimler konusunda ve de fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var. Ama halkın bunu gelip pazar yerlerinde görmesi gerekiyor." dedi.

Pazar yerlerinin de kalite standartlarının artırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Oda Başkanı Murat Hançer "Tabii halkı pazar yerlerine çağırdığımızda da AVM'lerdeki rahatlığı vermemiz lazım. Bu anlamda Havran pazar yeri bugün klimalı serinletme hizmetiyle pazara giren tüm müşterilerin rahat bir nefes alıp serin bir ortamda alışveriş yapma imkanı tanıyor. Bayan mescidimizle, çocuk bakım odamızla, güvenlik kameralarıyla da halkın daha güvenilir bir ortamda alışveriş yapma imkanı veriyor. Biz şunu her zaman üzerine basarak söylüyoruz. Bizim AVM'lerden eksik bir yanımız yok. Biz yeter ki isteyelim AVM'lerle yarışa girebiliriz." dedi.

Vatandaşlara Pazar yerlerinden alışveriş yapılması konusunda çağrıda bulunan Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer "Biz halkımıza zincir marketler yerine, pazarlarımızdan, pazar yerlerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Havran Pazarı'nda Nektarin 5TL, limon 25 TL, fasulye 15 TL, salatalık 8 TL, patlıcan 5 TL, domates 8 ila 10 TL, ye satılırken; zincir marketlerin bazılarında nektarin 19.90 TL, limon 28.90 TL, fasulye 37,90TL, salatalık 7.90 ile 14 TL, patlıcan 10.45 TL, domates 11 ila 14.90 TL arasındaki fiyatlar satışa sunuluyor. Zincir marketlerde fiyatlar firmalara göre farklılık gösterebiliyor.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarcı esnafı isyan etti: 'Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var' - Son Dakika

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