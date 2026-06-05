Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor

Kahramanmaraş\'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor
05.06.2026 17:09  Güncelleme: 17:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık Sarımsağı hasadına katılarak 11 bin dekarda 384 çiftçinin yılda 17 bin ton üretim yaptığını ve tescil sürecinin sona yaklaştığını açıkladı.

Pazarcık Sarımsağı hasadına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Sarımsak üretiminde Türkiye 3.'süyüz. 11 bin dekar alanda 384 çiftçimiz yılda 17 bin ton sarımsak üretimi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Pazarcık Sarımsağı'nın tescil sürecini sürdürüyoruz, sona yaklaştık" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'a bağlı Nefsidoğanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Pazarcık Sarımsağı hasat programına katıldı. Başkan Görgel, Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret potansiyeli olan, bölge ekonomisi ve tarımı için kritik öneme sahip ürün olan Pazarcık Sarımsağını hasat etti. Daha sonra üreticilerle bir araya gelen Başkan Görgel, hasadın bereketli olmasını diledi. Programda; Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve üreticiler de yer aldı.

Pazarcık Sarımsağının uzun raf ömrü ve iri diş yapısına sahip olmasıyla ünlendiğini ifade eden Başkan Görgel, "Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına çok bereketli topraklara sahibiz. Buna bağlı olarak tarımsal üretimde de adından söz ettiren bir şehiriz. Bugün hasadını yaptığımız Sarımsak üretiminde Türkiye 3.'süyüz. 11 bin dekar alanda 384 çiftçimiz yılda 17 bin ton sarımsak üretimi yapıyor. Şehirdeki bu üretimin yüzde 80'i Pazarcık ilçemizde, yüzde 20'si ise Afşin, Elbistan ve Onikişubat ilçelerimizde gerçekleştiriliyor" dedi.

Görgel, Pazarcık Sarımsağı olarak sektörde de önemli bir yeri olan bu ürünün tesciliyle ilgili süreci başlattıklarını da hatırlatarak, "İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz 31 coğrafi işaretli ürünümüz var. Çağlayancerit Cevizi, Maraş Tarhanası ve Maraş Çöreği AB İşaretli ürünlerimiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 50 yeni ürünün daha tescil sürecini başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her bir ürününe sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ürünler bizim kimliğimiz, bizim tarihimiz" diye konuştu.

Tarımın güçlenmesi için verilen desteklerin kırsalda üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, "İmkanlarımız ölçüsünde çiftçimize, üreticimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde tamamen hibe ile 650 bini aşkın Maraş biberi fidemizin dağıtımını gerçekleştirdik. Bertiz'de üzüm verimliliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir koruma çalışması gerçekleştirdik. Şehir genelinde tarım arazilerinin suyla buluşturulması noktasında destekler veriyoruz. 2025 yılında çiftçimize sağladığımız destek tutarı 100 milyon TL civarında. Biz daima çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" cümlelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı: Yılda 17 bin ton üretimi yapılıyor - Son Dakika

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