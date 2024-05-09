Pazaryeri'de Şerbetçi Otu Alım Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Pazaryeri'de Şerbetçi Otu Alım Fiyatları Açıklandı

Pazaryeri\'de Şerbetçi Otu Alım Fiyatları Açıklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun bu yıla ilişkin alım fiyatları belirlendi. Toplantıda, farklı cinsler için kilogram başına fiyatlar açıklandı ve 2025 yılı için fiyatların TÜFE oranına göre belirlenmesi kararlaştırıldı. Pazaryeri ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen şerbetçi otu, ağustos ayında hasat edilerek ilaç ve içecek firmalarına satılıyor.

09.05.2024 13:51
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1310 dekar alanda üretilen şerbetçi otunun bu yıla ilişkin alım fiyatları açıklandı.

Pazaryeri Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında yapılan tespit komisyonu toplantısında, alım fiyatları "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde kilogram başına 67 lira, "Aroma" cinsinde ise 69 lira olarak belirlendi.

Toplantıda, 2025 yılı için alım fiyatlarının ise haziran ayı TÜFE oranına göre tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Komisyon toplantısına, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarbes AŞ İşletme Müdürü İlker Bağcı, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, İl Genel Meclisi Üyesi Mayir Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ile ziraat teknisyenleri katıldı.

Pazaryeri ilçesinde 1965'ten bu yana yetiştirilen endüstriyel bitkinin sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılıyor. Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan 7 metreye kadar uzayan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otu, ağustos ayında hasat edilerek ilaç ve içecek firmalarına pazarlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pazaryeri'de Şerbetçi Otu Alım Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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