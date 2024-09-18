Pegasus Hava Yolları, 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' Projesi ile Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus Hava Yolları, 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' Projesi ile Ödül Kazandı

Pegasus Hava Yolları, \'Sıfır Atık Şimdi Göklerde\' Projesi ile Ödül Kazandı

Pegasus Hava Yolları, Pendik Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'İş Birliği' kategorisinde ödül aldı. Proje, uçak içindeki atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlıyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.

18.09.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Türkiye'de özel tasarlanmış araçlar ile tüm uçuşlarında kaynağında atık ayrıştırmayı uygulayan hava yolu şirketi Pegasus, Pendik Belediyesi ile hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle Sürdürülebilir İş Ödüllerinden 'İş Birliği' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Pegasus Hava Yolları, bu yıl 11. kez gerçekleşen Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İstanbul Pendik Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle 'İş Birliği' ödülünün sahibi oldu.

Atıklar uçakta ayrıştırılıyor

Şirket, 2023 yılında hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle kabin içi atıklarını geri dönüştürebilen ve dönüştürülemeyen atıklar olarak uçak içinde ayrıştırmaya başladı. Geri dönüştürülemeyen atıklar gri poşetlerde toplanarak enerji kazanımı için katı atık depolama tesisine, geri dönüştürülebilen atıklar ise mavi poşetlerde biriktirilerek ayrıştırma tesislerine gönderiliyor.

Proje kapsamında Pegasus tarafından kaynağında ayrı ayrı toplanarak teslim edilen atıklar, Pendik Belediyesi tarafından türlerine göre sınıflandırılarak ham madde haline getiriliyor, böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor.

Şirketin her yıl yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alındığında, proje ülkemizde atık dönüşümü kültürü oluşturmada farkındalık oluşturuyor. Hava yolu şirketi, 2025, 2030 ve 2050'ye yönelik uzun vadeli taahhütleriyle "Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek" diyerek, tüm paydaşları için oluşturulan değeri daha da artırmak ve faaliyetlerini sürdürülebilir iş yaklaşımıyla geliştirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları, 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' Projesi ile Ödül Kazandı - Son Dakika

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