PEGASUS Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33'üncü Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldüğünü duyurdu.
Pegasus Hava Yolları, TİM 33'üncü Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki başarısıyla ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Pegasus'un ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.
Uluslararası uçuş ağıyla Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sağlayan Pegasus, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer yaratmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Pegasus, hizmet ihracatında ikincilik ödülü aldı - Son Dakika
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