Pegasus'tan 200 Boeing Uçağı Siparişi - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus'tan 200 Boeing Uçağı Siparişi

Pegasus Hava Yolları, 2028 sonrası için Boeing ile 200 uçaklık anlaşma imzaladı, toplam değeri 36 milyar dolar.

19.12.2024 19:46
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Pegasus Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda filosunu daha da güçlendirmek için Boeing ile 200 uçaklık yeni sipariş anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, küresel çapta önde gelen bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda güçlü bir yatırıma imza attı.

Şirket, 2028 ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile sipariş anlaşması imzaladı.

Sözleşmenin toplam değeri güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar dolar oldu.

Sipariş, şirketin büyüme hedeflerini desteklerken, 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma stratejisiyle uyumlu kazanımlar sağlayacak.

Boeing'in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olma özelliğini taşıyan Boeing 737-10, kısa ve orta mesafeli uçuşlar için yüksek verimlilik sunuyor.

Boeing 737-10, üzerindeki CFM International LEAP-1B motorları sayesinde önceki nesil uçaklara göre yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

230'a kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737-10, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleri sunuyor.

"Filolara yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, turizmde 100 milyon misafir ve 100 milyar dolar gelir hedeflerine ulaşmak için kendi kulvarlarında var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağını genişletme hedefleri doğrultusunda, filolarına yatırım yapmaya devam ettiklerine işaret eden Öztürk, "Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralardayız. Boeing firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçak için siparişimizi verdik. İlk etapta kesin siparişini verdiğimiz 100 adet uçak, 2028'den itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin, Türkiye'nin havacılık sanayisinde yerel üretim, teknoloji transferi, AR-GE, eğitim ve istihdam alanlarında yeni fırsatlar yaratacağına inançlarının tam olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu sipariş, Boeing'in 2017'de devletimizle başlattığı MHİ-Milli Havacılık İnisiyatifi (NAI-National Aerospace Initiative) kapsamında değerlendirildiğinde gerek Türk üreticilerine ve gerekse de havacılık endüstrimize yeni kapılar ve üretim ile ihracat imkanı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan 200 Boeing Uçağı Siparişi - Son Dakika

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