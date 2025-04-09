Pekin'den yeni ABD hamlesi! Çin Merkez Bankası talimat verdi: Alımları azaltın - Son Dakika
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Ekonomi

Pekin'den yeni ABD hamlesi! Çin Merkez Bankası talimat verdi: Alımları azaltın

ABD-Çin arasındaki ekonomik savaşta gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 104 gümrük vergisi kararına Çin'den yeni bir yanıt geldi. Çin Merkez Bankası, devlet bankalarından ABD doları alımlarını azaltmasını istedi. Bu hamle ile Çin, yuanın düşüş hızını yavaşlatmayı ve ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracata ve genel ekonomiye vurduğu darbeyi yumuşatmayı hedefliyor.

09.04.2025 14:15
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ABD-Çin arasındaki ekonomik savaşta gerilim yükselmeye tam gaz devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 104 gümrük vergisi kararı sonrası Çin "Asla boyun eğmeyeceğiz" resti çekmişti.

Pekin'den yeni ABD hamlesi! Çin Merkez Bankası talimat verdi: Alımları azaltın


PEKİN'DEN YENİ HAMLE

Yaşanan gelişmelerin ardından Çin Merkez Bankası, devlet bankalarından ABD doları alımlarını azaltmasını istedi.

Çinli yetkililer tarafından verilen talimatta, ABD'nin gümrük vergisi kararı sonrası yuanın düşüş hızının azaltılması hedefleniyor.

İki ayrı kaynak, ülkenin büyük devlet bankalarının yuanın düşüş hızını yavaşlatmak için agresif bir şekilde dolar satıp yuan satın aldığını söyledi. Çin Merkez Bankası'nın gümrük tarifelerinin ihracata ve genel ekonomiye vurduğu darbeyi yumuşatmak için yuan devalüasyonuna başvurmayacağını söyledi.

Pekin'den yeni ABD hamlesi! Çin Merkez Bankası talimat verdi: Alımları azaltın


1,3 DEĞER KAYBETTİ

Çin yuanı, ABD doları karşısında bu ay şimdiye kadar yaklaşık yüzde 1,3 değer kaybetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.

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Son Dakika Ekonomi Pekin'den yeni ABD hamlesi! Çin Merkez Bankası talimat verdi: Alımları azaltın - Son Dakika

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