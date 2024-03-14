Pendik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadınların İş Gücüne Katılımını Desteklemek İçin Yeni Projeler Hayata Geçiriyor

"Kadınların iş gücüne katılımı noktasında farkındalık oluşturmak ve onların üretimini desteklemek" hedefiyle faaliyetlerine başlayan Pendik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAGİKOOP), bu alanda yeni projeler hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Pendik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, KAGİKOOP'un ilk genel kurul toplantısı Pendik Velibaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.
Kooperatifin 2024-2026 çalışma döneminin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda KAGİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Kılıç yeniden bu göreve seçildi. Yönetim kurulu başkan vekilliğine Vildan Taşkıran, başkan yardımcılığına ise Aynur Gönce getirildi.
Toplantıda; kooperatifin dönem faaliyetleri, projeleri, rapor çalışmaları, AB fonları ile yürütülen projeler ve platformlar konusunda sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.
"Kadın girişimcilerimiz önceliğimiz"
Açıklamada yeni döneme ilişkin değerlendirmeleri yer alan KAGİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Kılıç, kadının iş gücüne katılımının Türkiye'de henüz istenilen noktada olmadığını ve OECD ortalamasının altında kaldığını belirterek, bu konuda hızlı bir aksiyon alınması gerektiğini bildirdi.
Kadınların iş dünyasında ve ekonomik faaliyetlerde birçok dezavantajının bulunduğunu kaydeden Kılıç, özellikle henüz KOBİ dahi olamamış küçük girişimci kadınların destek almadığı durumlarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalabildiğini anlattı.
Kılıç, "Biz de bu zorlukları bizzat yaşayan ve belli bir noktaya gelmiş kadınlar olarak kısa süre önce kurduğumuz kooperatifimizle kadın girişimcilerin büyümesine ve onların üretime kazandırılmasına odaklandık. Önceliğimiz onlar." ifadelerini kullandı.
"Kadınların üretime kazandırılması Türkiye'yi büyütür, işsizliği azaltır"
Nergis Kılıç, kadın kooperatiflerinin toplumsal ve ekonomik dönüşüme katkısına işaret ederek, "Kadınların ekonomiye ve üretime kazandırılması halinde Türkiye daha hızlı büyüyecek, işsizlik de azalacaktır. Kadının katma değerli üretim gücünü mutlaka ekonomiye kazandırmalıyız." açıklamasında bulundu.
Kadınların üretimde sürdürülebilir bir şekilde yer alması için başta Pendik ve İstanbul olmak üzere tüm kadınlara kapılarının açık olduğunu vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Kadının üretime katılabilmesi ve üretiminin kazanca dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, piyasa araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni trendlerin ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlar ile projeler üretmek ve bu projelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız artarak devam edecek."
Son Dakika › Ekonomi › Pendik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadınların İş Gücüne Katılımını Desteklemek İçin Yeni Projeler Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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