Penguen Bardaklarla Eğitime Destek - Son Dakika
Penguen Bardaklarla Eğitime Destek

20.04.2026 15:26
Gloria Jean's Coffees, TEGV ile işbirliğiyle özel penguen bardakları 23 Nisan'da satışa sunacak.

Kahve zinciri Gloria Jean's Coffees ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, penguen temalı özel tasarım bardaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarıyla sosyal faydayı odağına alan Gloria Jean's Coffees ile TEGV'in işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, çocukların eğitimine sürdürülebilir destek sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Gloria Jean's Coffees ile TEGV, geçen yıl ilgi gören "ayıcık sleeve" projesinin ardından işbirliğini yeni bir adımla sürdürüyor.

"Penguen" figürü yeni dönemin merkezinde yer alırken, "birlikte hareket etmeyi ve dayanışmayı" simgeleyen tasarım, günlük kahve rutinine eşlik ederek projenin ruhunu yansıtıyor.

Sosyal fayda odağıyla tasarlanan penguen bardaklar, 23 Nisan itibarıyla Gloria Jean's Coffees şubelerinde satışa sunulacak.

Elde edilen tüm gelir, çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemek amacıyla TEGV'e aktarılacak.

İki kurum, eğitime katkıyı büyütmeyi hedefliyor

Jean's Coffees ve TEGV, 2024 ve 2025'te hayata geçirilen "ayıcık sleeve" projesiyle kahve deneyimini sosyal faydayla buluşturdu.

Özel tasarımların satışından elde edilen gelir, TEGV aracılığıyla çocukların eğitimine aktarıldı. Yeni fazda ise söz konusu yaklaşım penguen bardaklarla devam ediyor. İki kurum, işbirliğini daha geniş kitlelere ulaştırarak eğitime katkıyı büyütmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçerler Group Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Dinçerler, geçilen iki yılda gördükleri ilginin, iyilik için attıkları adımların ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

Dinçerler, ayıcık sleevelerle birçok çocuğun eğitimine katkı sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl penguen bardaklarla yeni bir adım daha atıyoruz. Dayanışmayı simgeleyen bu tasarım, günlük kahve rutinini eğitime katkı sağlayan anlamlı bir deneyime dönüştürüyor. Bu yolculukta bizimle aynı amacı paylaşan TEGV'e, emeği geçen tüm gönüllülere ve en önemlisi her alışverişiyle bu iyilik hareketine dahil olan misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Penguen Bardaklarla Eğitime Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Penguen Bardaklarla Eğitime Destek - Son Dakika
