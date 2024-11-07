Penta Teknoloji\'nin Cirosu Yüzde 40 Artışla 16,8 Milyar TL\'ye Ulaştı

Ekonomi

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2024 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 16,8 milyar TL'ye ulaştırdı.

Penta Teknoloji, 2024'ün ilk iki çeyreğindeki güçlü finansal performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdi. Penta Teknoloji ilk dokuz aylık konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artışla 16,8 milyar TL olarak açıkladı. Aynı dönemde brüt karını 1,2 milyar TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü yüzde 11'lik artışla 681 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji bu dönemde 243 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

"34'üncü yılımızda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal finansal sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

"Sektördeki katma değerli yenilikçi konumumuzu finansal performansımızla güçlendirirken, istikrarlı büyümemizi 'Tüm paydaşların mutluluğu' vizyonu ile sürdürüyoruz. 2024 yılında, iş ortaklarımızla olan bağlarımızı daha da güçlendirmeyi ve ihtiyaç duydukları ürünlere tek kanaldan ve güvenle erişmelerini sağlamayı planlamıştık. Yılın son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde, bu hedeflerimize başarıyla ulaştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken aynı zamanda iş ortaklarımıza benzersiz hizmetler sunmaya devam ediyor, dijitalleşmeyi iş süreçlerimizin merkezine alarak, verimliliği ve inovasyonu artırmak adına önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin öncü katma değerli teknoloji şirketi olarak Kasım ayında 34. yılımızı kutlarken, sürekli gelişim odağımız, yeniliklere açık olma kabiliyetimiz ve değerlerimizle uzun yıllar boyunca başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL