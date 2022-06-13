Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı - Son Dakika
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı

13.06.2022 10:07
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı

Perakende satış hacmi Nisan ayında yıllık yüzde 14,7 arttı.

Perakende satış hacmi Nisan ayında yıllık yüzde 14,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı. 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,1 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 119,0 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 122,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 191,4 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 8,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,7 arttı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı - Son Dakika

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