Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı

12.10.2022 10:08
Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Perakende satıştaki yıllık artış ise yüzde 9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Perakende satıştaki yıllık artış ise yüzde 9 oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerine ilişkin verileri bugün açıkladı. Gıda, içecek, tütün, otomotiv yakıtı ve gıda dışı satışların yıllık bazda düştüğü veriler şöyle:

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,1 artış gösterdi.

PERAKENDE CİRODA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 7,6

Cari fiyatlarla perakende ciro, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 9 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,3 azaldı.

PERAKENDE CİRODA CARİ FİYATLARLA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 128,8

TÜİK verilerine göre; perakende cirosu, cari fiyatlarla ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarındaki cari fiyatlarla artış yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 174,3 arttı.

YORUMLAR
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Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı - Son Dakika
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