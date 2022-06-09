Perakendeci işyeri kiralarına da üst sınır istiyor - Son Dakika
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Perakendeci işyeri kiralarına da üst sınır istiyor

09.06.2022 14:39
Perakendeci işyeri kiralarına da üst sınır istiyor

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış er veya geç fiyatlara yansıyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış er veya geç fiyatlara yansıyor. Vergi kolaylıkları ile mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde işyeri kiralarına da üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacağı için TÜFE'nin dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapacağına inanıyorum" dedi.

Perakende sektörü temsilcileri, konuttakine benzer bir şekilde işyeri kiralarındaki artışa da sınır koyulmasını, mülk sahiplerine de vergi kolaylığı getirilmesini istiyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörü için kira giderlerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Kira artışlarına TÜFE'nin belli bir oranını geçmeyecek şekilde üst sınır getirilmesi yönündeki önerilerini geçen ay kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Öncel, şöyle devam etti:

"MÜLK SAHİPLERİNE VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLANABİLİR"

"Konut kiralarındaki artışa üst sınır getiren yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra konutlarda bir yıl süreyle yüzde 25'in üzerinde kira artışı yapılamayacak. Biz benzer bir sınırın işyerleri de dahil tüm kiralar için gerekli olduğunu son haftalarda her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Mülk sahiplerinin mağdur olmamaları ve kiracı ile karşı karşıya gelmemeleri için kira gelirlerine de vergi kolaylığı sağlanmasını öneriyoruz. Kira perakende sektörü için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış da er veya geç fiyatlara yansıyor dolayısı ile enflasyon artıyor. İşyeri kiralarına üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacak. Bu adımın atılması halinde mayıs ayı itibarı ile yüzde 73,50'ye ulaşan TÜFE'nin dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapılacağına inanıyorum."

Öncel, AVM'lerde bir türlü şeffaflaşamayan ve maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin de perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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