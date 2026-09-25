Perm'de sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendi, ilk belirlemelere göre yaralanan yok

Perm'de sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendi, ilk belirlemelere göre yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Perm bölgesinde Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. Vali Mahonin, sabah saatlerinden itibaren süren saldırıda tesisin hedeflendiğini, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ve ekiplerin çalıştığını belirtti.
Rusya'nın Perm bölgesinde ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
Perm Valisi Dmitriy Mahonin, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısının sürdüğünü belirtti.
Hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiğini aktaran Mahonin, saldırılarda bölgedeki sanayi tesisinin hedef alındığını ifade etti.
Mahonin, ilk belirlemelere göre yaralanan bulunmadığını, acil durum ve operasyon ekiplerinin tesiste çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya'nın petrol işleme kapasitesi bakımından yedinci büyük rafinerisi konumundaki Permnefteorgsintez, yılda 13 milyon tona kadar ham petrol işleme kapasitesine sahip.
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