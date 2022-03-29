Petkim, 2021 İhracatın Yıldızları listesinde ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Petkim, 2021 yılında Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre tüm sektörlerin değerlendirildiği "İhracatın Yıldızları" listesinde ilk sırada yer aldı. 2021'de ihracattaki önemini koruyan şirket, 810,9 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) açıkladığı geleneksel "İhracatın Yıldızları" listesinde tüm sektörler kategorisinde ilk sırada yer aldı. Şirket, iki yıldır devam eden pandemi süreci ve kısıtlamalara rağmen üretimlerinin aksamaması için yerli üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik verdi. Şirket, uzun yıllardır tekrarlandığı gibi 2021 yılında da Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, 2021 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 810,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye'nin bir diğer iştiraki olan STAR Rafineri entegrasyonu ile sağlanan sinerjiyle üretimini sürdüren Petkim, 2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması ve özellikle ambalaj malzemelerine olan talebin devam etmesi ile kapasite kullanım oranını 2020'deki yüzde 87,9'dan 2021'de yüzde 92,6'ya yükseltti. Şirket ayrıca, 2021 yılını 5,5 milyar TL net kar rekoruyla kapattı. - İSTANBUL