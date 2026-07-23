Petrol Fiyatları 100 Doları Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol Fiyatları 100 Doları Geçti

23.07.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran çatışmaları ve Husilerin saldırıları sonrası Brent petrol varil fiyatı 100 doları aştı.

ABD- İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırıları sonrasında Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükseliş, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alan saldırılarının ardından geldi. ABD'nin son günlerde İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Brent petrolün fiyatı bugün yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları, haziran ayında ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerilemiş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihindeki seviyelere düşmüştü. Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bölgedeki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarında oluşan güvenlik tehditleri, fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları 100 Doları Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:47:48. #7.13#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları 100 Doları Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.