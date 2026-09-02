Petrol fiyatları ve tahvil faizleriyle BIST 100 endeksi güne yüzde 0,79 düşüşle başladı - Son Dakika
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Petrol fiyatları ve tahvil faizleriyle BIST 100 endeksi güne yüzde 0,79 düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı. Dün yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan kapanan endekste bugün bankacılık yüzde 0,85, holding yüzde 0,66 değer kaybederken, sektörler arasında en çok gerileyen yüzde 2,76 ile bilişim oldu, tek kazandıran ise yüzde 0,08 ile turizm sektörü oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,76 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor.

ABD'nin İran'a yönelik yenilenen saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğiliminin artmasına neden oldu.

Orta Doğu'da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselen petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında daha sıkı bir duruş sergileyeceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu durum hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilerken, tahvil piyasasında da satış baskısını derinleştiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları ve tahvil faizleriyle BIST 100 endeksi güne yüzde 0,79 düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol fiyatları ve tahvil faizleriyle BIST 100 endeksi güne yüzde 0,79 düşüşle başladı - Son Dakika
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