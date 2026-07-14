Petrol Fiyatları Yükseliyor

Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nda enerji arz güvenliğine yönelik endişelerin yeniden artmasıyla gün içinde yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Dün 83,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 83,30 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.02 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,8 artışla 87,32 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,11 dolardan işlem gördü.

Axios'un haberine göre, ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Rusya'ya yönelik yaptırımları öngören yasa tasarısı etrafında yeniden uzlaşı sağlıyor.

Senato, daha önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan yaptırım tasarısını gündemine almaya yaklaşmış, ancak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerden beklemelerini isteyerek yönetimine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırması için süre tanımıştı.

Graham, Blumenthal, Jeanne Shaheen ve Roger Wicker, 10 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada ise güncellenen yaptırım tasarısının ilerletilmesi konusunda Trump yönetimiyle mutabakata vardıklarını duyurdu.

İlk tasarıda, Çin dahil Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkelere yüzde 500'e varan gümrük vergileri uygulanması öngörülürken, güncellenen metinde yaptırımların kapsamı daraltıldı.

Piyasalarda, Rus petrolünün başlıca alıcılarını hedef alabilecek yeni ABD yaptırımlarının küresel petrol arzını sıkılaştırabileceği ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelen açıklamalar da fiyatları destekledi.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "ABD'nin saldırılarıyla asla açılmayacağını" belirterek, boğazın yeniden açılmasının tek yolunun "İran halkının haklarına saygı gösterilmesi" olduğunu söyledi.

Ekreminiya ayrıca, eski İran lideri Ali Hamaney ile savaşta hayatını kaybedenlerin intikamını almakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Bu açıklamalar, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda enerji arzına yönelik risk algısını artırarak petrol fiyatlarını destekledi.