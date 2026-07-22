Petrol Fiyatları Yükseliyor

Petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Temmuz başında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükselerek 93 doları gördü.
ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken, petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi. Temmuz ayında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 93 doları gördü. - İSTANBUL
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