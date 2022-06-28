Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı

28.06.2022 08:56
Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 933 bin 497 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 933 bin 497 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 15,5 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 16,6 düşüşle 656 bin 870 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 933 bin 497 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 392 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 83 bin tonla Irak ve 284 bin 18 tonla Suudi Arabistan izledi.

Nisanda benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 271 bin 474 tona, motorin satışları yüzde 5,93 düşüşle 2 milyon 32 bin 709 tona geriledi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,71 azalarak 2 milyon 430 bin 729 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 34,4 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı nisanda yüzde 76 artarak 306 bin 320 ton oldu. Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 96,3 artarak 224 bin 301 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 41,5 artışla 230 bin 424 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 23,4 azalarak 211 bin 393 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 34,4 artarak 1 milyon 193 bin 90 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 11,5 artış

Motorin türleri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,61 artışla 1 milyon 480 bin 576 ton, benzin türleri üretimi yüzde 17,8 artışla 437 bin 179 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 22,4 artışla 343 bin 764 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 245,4 artarak 188 bin 591 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,5 artışla 3 milyon 230 bin 425 tona yükseldi.

YORUMLAR
500
51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti 28 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 28 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement