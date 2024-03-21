Petrol Ofisi Grubu, Kia modelleri için özel motor yağları geliştirmeye devam edecek

Ekonomi

Madeni yağ ve kimyasallar pazarının liderlerinden Petrol Ofisi Grubu, teknoloji merkezi POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek.

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kia Türkiye ve Petrol Ofisi Grubu arasında 2019 yılında başlayan uzun soluklu iş birliği 2029 yılına kadar uzatıldı. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ile Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel'in katıldığı törende imzalanan anlaşma kapsamında, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirilmesine 5 yıl daha devam edilecek.

Yapılan açıklamaya göre, grup tarafından bu iş birliği özelinde geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma Kia'nın Türkiye genelindeki 46 yetkili servisinde tüm modeller için geçerli olup Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları dışında şanzıman ve diferansiyel yağlarıyla fren ve soğutma sistemi ürünlerinin kullanımını da kapsıyor.

İş birliğini değerlendiren Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin, "Derince'de bulunan yüksek kapasiteli üretim tesisimizde yer alan ve yakın coğrafyanın alanındaki en kapsamlı teknoloji merkezi POTEM sayesinde madeni yağlar alanında paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözümleri oluşturabilme gücüne sahibiz. Sektörünün en önemli oyuncularından Kia ile de bu anlamda 5 yıldır yol arkadaşıyız. Sadece Kia modellerine ve teknolojisine uygun olacak şekilde ürettiğimiz madeni yağlar sayesinde Kia araçlarından en yüksek baremde performans alınmasını sağlıyoruz. Bugün burada yenilediğimiz anlaşma da Kia ile yıllardır ortaya koyduğumuz iş birliğinin başarılı çıktılarının en önemli göstergesi" dedi.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel de açıklamasında şunları söyledi: "Şirket olarak Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar ile iş birliğimizin ikinci dönemine adım atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk dönemindeki yetkili servis ve müşteri geribildirimleri de bu iş birliğinin pozitif etkisini kanıtlar nitelikte oldu. Araçlarımızdaki üstün niteliklerin uzun yıllar boyunca en ideal şekilde korunmasında otomotiv yağları ve kimyasalları çok önemli rol oynuyor. Biz de bu ürünler için yetkili servislerimizde sektörünün lideri Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar'ı tercih ettik. Devam eden iş birliğimiz kapsamında Türkiye'de satışa sunduğumuz modellerimizde Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar'ın Kia modellerine uyumlu, özel motor yağları ve diferansiyel yağları kullanılacak."

Grubun, madeni yağlar ve kimyasallar pazarında iş birliklerinin devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL