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Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı - Son Dakika

Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı

22.12.2021 11:04
Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı

Petrol Ofisi, Petrol Ofisi ile Chevron Brands International (Chevron) arasında imzalanan anlaşma kapsamında Texaco madeni yağ ürünlerinin üretimine başladığını duyurdu.

Petrol Ofisi, Petrol Ofisi ile Chevron Brands International (Chevron) arasında imzalanan anlaşma kapsamında Texaco madeni yağ ürünlerinin üretimine başladığını duyurdu.

Petrol Ofisi ve Chevron'un, Texaco markalı madeni yağların Türkiye'deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan anlaşması Eylül 2020'de imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında, Chevron'un Texaco markalı madeni yağlarının satış ve pazarlaması, Türkiye'nin en geniş madeni yağ dağıtım ve satış ağının sahibi, pazarda iddialı büyüme planları ile öne çıkan Petrol Ofisi tarafından yapılacak. Anlaşma ile Texaco'nun dünyaca ünlü Havoline ve Delo markalı ürünleri de Türkiye'de üretilip satılacak.

İş birliği kapsamında ilk etapta, Texaco markalı sentetik binek otomobil motor yağları, ağır vasıta motor yağları, hidrolik, dişli ve gaz motor yağlarının üretimine başlandı. Ürün yelpazesi, Türkiye'de ilk kez üretilecek bazı özel serilerle birlikte tüm Texaco ürünlerini kapsayacak şekilde genişleyecek.

"Anlaşma, gelişmenin ve yapılacak katkının başlangıcını simgeliyor"

Köklü geçmişi ile Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar pazarlarındaki gücünün, Petrol Ofisi'ni sektör lideri olarak farklı kıldığını vurgulayan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Ancak tüm gücümüze ve büyüklüğümüze rağmen elimizdekilerle yetinmiyoruz ve her alanda gelişmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen, faaliyet gösterdiğimiz her alanda, her iş kolunda beklentilerin çok üzerinde başarımızı gösteren rakamlar kaydedildi. Bu zor zamanlarda yeniliklere, değer üretmeye de devam ettik. En önemli örnek ise madeni yağlar alanındaydı. Covid-19 döneminde Chevron ile tüm görüşmelerimizi bir yıldan kısa süre içerisinde tamamlayarak, Eylül 2020 itibari ile Chevron'un madeni yağlarda ana markası olan Texaco ürünlerinin Türkiye'deki üretimi dahil tüm faaliyetlerini üstlendik. Şimdi ise hazırlıkları tamamlayarak bu iş birliği kapsamındaki ilk Texaco markalı ürünlerin üretimine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel iş birliğinin işareti ve ilk adımı olan anlaşma, artık gelişmenin ve yapılacak katkının başlangıcını simgeliyor. Bu ilk üretimin Petrol Ofisi, Chevron ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Petrol Ofisi gibi güçlü bir iş ortağı ile hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz"

Chevron Avrupa Genel Müdürü ve Küresel Denizcilik Madeni Yağları Genel Müdürü Pat McCloud, "Türkiye, Chevron için önemli bir pazar ve Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden gurur duyuyoruz" dedi. İki dünya markasının 70 yıl önceye dayanan ilişkilerine dikkat çeken McCloud, "Petrol Ofisi ile stratejik ilişkimizde yeni bir sayfa açmaktan onur ve heyecan duyuyoruz. Chevron ve Petrol Ofisi iş birliğiyle, Türkiye madeni yağlar pazarında Texaco markasını gerek tüketici nezdinde, gerekse ticari ve endüstriyel açıdan büyütmeye kararlıyız. Vizyonumuz, Türkiye'de etkin bir pazar payı elde etmektir. Chevron olarak Petrol Ofisi gibi güçlü bir iş ortağı ile güven, dürüstlük ve performansa dayalı ortak hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz" dedi.

"70 yıla uzanan köklü ve başarılı iş birliği, bir üst seviyeye taşındı"

Pazar payı ile olduğu kadar 400'ü aşkın ürün çeşitliliği, en büyük dağıtım, satış ağı, üretim ve depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük madeni yağ markası olduklarını belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Chevron da kendi alanında dünya markalarından biri. Bu iki güçlü markanın 70 yıla uzanan köklü ve başarılı bir ilişkisi var. Uzun süredir devam eden bu iş birliğinde, deniz yağlarında olduğu gibi son zamanlarda birçok başarılı proje hayata geçirildi. Bugün ise bu iş birliğini bir üst seviyeye taşıdık. Bu kapsamlı, uzun vadeli anlaşma ve başlayan üretim ile Chevron'la yeni bir döneme girerken köklü iş birliğimizi daha da güçlendirdik ve güçlü büyüme yolculuğumuza istikrarlı, kendinden emin bir şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı
Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı
Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı
Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı
Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı

Petrol Ofisi, Madeni Yağ, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, Texaco madeni yağ ürünlerinin Türkiye'deki ilk üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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